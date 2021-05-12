«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ Фото: REUTERS

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостоном Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в американской столице на «Кэпитал Уан арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Шайбы в составе хозяев забросили Карл Хагелин на 37-ой минуте и Михаэль Раффль, который отличился за три секунды до конца третьего периода. У гостей гол на счету Кёртиса Лазара, который забил шайбу на 31 минуте.

В составе «Вашингтона» 19 минут отыграл капитан Александр Овечкин. Ранее российский нападающий пропустил семь из восьми предыдущих игр из-за травмы. В этой игре форвард совершил четыре броска в створ ворот.

«Вашингтон», который набрал 77 очков, расположился на второе строчке в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» с 73 баллами занял третьей место.