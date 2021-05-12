Стихийный мемориал погибшим при стрельбе в школе Казани появился в центре Сочи. Фото: sochi.ru.

Жители Сочи и туристы приносят цветы и детские игрушки к скульптуре первой учительницы, где появился стихийный мемориал погибшим во время стрельбы в школе №175 в Казани.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями, а также вместе с жителями курорта выразили слова поддержки и соболезнуют Республике Татарстан.

«Прошу передать от сочинцев слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сегодня весь Сочи скорбит вместе с жителями Татарстана. Жители курорта с болью и сопереживанием восприняли известие об этой страшной трагедии», - сказал мэр город, пригласив на реабилитацию в Сочи семьи всех учеников и педагогов школы в любое удобное для них время.

Напомним, днем ранее, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. В результате пострадали 21 человека, восемь детей находятся в тяжелом состоянии в клинической больнице города. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети. 12 мая в республике объявлен траур по погибшим.