Общественники предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия до 5 лет

Hatsan Escort PS. Именно из этого оружия расстреляли детей в казанской школе

После страшной истории из казанской школы, в России задумались об ужесточении наказания за хранение оружия.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД страны Владимиру Колокольцеву с предложением внести изменения в статью 224 УК РФ.

Она предусматривает наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом. Сегодня в случае тяжких последствий собственнику оружия грозит всего лишь год лишения свободы. А в случае, если погибли двое и более лиц, - до двух лет лишения заключения.

Общественник отмечает, что в последнее время все чаще происходят случаи, когда доступ к оружию получают дети. Часто такие игры заканчиваются стрельбой и серьезными травмами.

Этой ситуации можно избежать, если гражданин, имеющий разрешение на оружие, не будет пренебрегать правилами его хранения.

- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в указанную статью УК в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия, - цитирует RT текст обращения.

Если этот факт привел к смерти человека или иным тяжким последствиям – до трех лет лишения свободы, а если к гибели двух и более лиц – до пяти лет.

В Госдуме тоже озадачились вопросом получения лицензий на оружие. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев отметил, что 18 мая в первом чтении будет рассмотрен законопроект об ужесточении выдачи лицензий на приобретение оружия, сообщает газета "Известия".