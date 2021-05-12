МИД Британии считает, что действия России и Китая в киберпространстве угрожают демократии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Москвы и Пекина в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. Такое мнение министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен высказать на конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Соединенного Королевства в среду, 12 мая. Об этом сообщили в МИД Британии.

«Враждебные государственные акторы и криминальные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их», - приводит внешнеполитическое ведомство выдержки из речи министра.

В распространенном тексте говорится о том, что «авторитарные режимы», в том числе КНДР, Иран, Россия и Китай, пользуются цифровыми технологиями для «саботажа и кражи данных».

В своем заявлении Рааб призывает прояснить, как применяются правила в киберпространстве, а также защититься от авторитарных режимов, «которые не соблюдают принципы для достижения своих злонамеренных целей». Для достижения таких целей он выступает за создание «широкой коалиции стран», которые займутся разработкой международных правил «во благо всем», и подготовят соглашение о том, как реагировать на государства, совершающие «злонамеренные кибератаки».

«Нашей целью должно быть создание свободного, открытого, мирного и безопасного киберспространства, которое выгодно всем странам и людям», - говорится в заявлении британского министра.

Ожидается, что глава МИД Великобритании заявит о важности защиты национального киберпространства на примере сферы образования, приведя в пример инцидент, когда в марте, при подготовке к возобновлению занятий в школах и университетах, около 80 учебных заведений столкнулись с кибератакой в виде программ-вымогателей.

Напомним, ранее страны НАТО поддержали обвинения США в адрес России по вопросу кибератаки на SolarWinds. Альянс выпустил заявление, в котором поддержал мнение Вашингтона об указании всех доказательств на участие Москвы. Российская Служба внешней разведки назвала «бредом» и «словоблудием» надуманные обвинения Вашингтона в кибершпионаже