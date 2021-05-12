Пять израильтян погибли с начала ракетных обстрелов из сектора Газа Фото: REUTERS

С начала ракетных обстрелов из сектора Газа погибли по пять израильтян, свыше 200 ранены. Такие данные приводит армия Израиля.

«К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов … И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», - сообщил один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус.

Как уточнил руководитель пресс-службы армии, погибли по два человека в Лоде и в Ашкелоне, а такж один в Ришон Ле-Ционе. По его словам, система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент ракет, которые запускаются из палестинского анклава, тем самым спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.

Напомним, ранее «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум - они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов, после чего появилось сообщение о том, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям. В ответ армия Израиля нанесла удар примерно по 130 целям в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки заплатят высокую цену за свои действия против Израиля, в частности за многочисленные ракетные обстрелы.