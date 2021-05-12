Индия обновила рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

В Индии зафиксировали очередной рекорд смертности за сутки из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Согласно приведенной статистке, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 4 205 новых летальных исходов. Таким образом, общее число умерших заразившихся COVID-19 за все время пандемии в Индии превысило 254 тысяч человек. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки в Индии выросло на 348,4 тысячи. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 23,3 миллиона, из которых выздоровели более 19,3 миллиона.

Напомним, Индия уже несколько недель устанавливает рекорды по количеству заболевших коронавирусом и умерших от этой инфекции. Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день больницы переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Накануне появилось сообщение об обнаружении в городе Буксар в реке Ганг по меньшей мере 30 тел людей, умерших от коронавируса. По словам жителей, люди из расположенных на берегу селений просто выбрасывают тела скончавшихся в реку, что обусловлено высокими ценами на кремацию и сооружение специальных погребальных костров.