Савченко заявила о низкой «цене» украинцев в Европе Фото: REUTERS

Украинцев, которые выезжают из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Ситуация катастрофическая… Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», - заявил экс-депутат в эфире телеканала «Первый независимый», отметив, что в данной ситуации все зависит от того, насколько высоко государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то такую оценку будут давать и во всем мире.

По словам Савченко, низко оцениваются и украинские солдаты. Как она заявила, в Ираке американские военные, которые служили в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.

«Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», - отметила политик.

Экс-депутат указала на существование «огромной разницы» в оценке. «И это все зависит от того, как государство ценит своего человека», - сказала она, подчеркнув, что, чем больше людей едут на заработки, тем больше там понимают, что они назад не вернутся, поскольку на Украине они ничего не нашли.