Глава турассоциации Европы ожидает восстановления туризма осенью 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью-зимой сфера туризма в Европе может почти вернуться в нормальное состояние. Такое мнение высказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, текущий год будет лучше, чем 2020 год, и возможно, что сентябрь «будет намного лучше, чем в прошлом году».

«Я думаю, модель, на которую мы смотрим, - это 2020 год, однако есть исключения … Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», - приводит РИА Новости слова главы турассоциации Европы.

Как полагает Дженкинс, улучшение ситуации с туризмом в Европейском союзе в третьем квартале может произойти из-за вакцинации против коронавирусной инфекции и, как следствие, ослабления ограничений на социально-экономическую жизнь.

Напомним, ранее Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции рекомендовала государствам Европейского союза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, однако только одобренными в Евросоюзе препаратами.