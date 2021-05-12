Шестеро учеников, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в тяжелом состоянии Фото: Евгения БУБЛИК

Шестеро учеников, пострадавших во время стрельбы в казанской школе, находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи.

Источник Life.ru сообщил, что все пострадавшие имеют различные травмы, в том числе ранения после выстрелов. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Всего в больницах находятся 18 пострадавших, 8 человек- погибли. Среди погибших два педагога: 26-летняя Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова.

Трагедия в гимназии №175 в Казани произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев с оружием наперевес зашел в учебное заведение. В это время в здании находилось более 700 учеников и около 70 сотрудников.

Первым злоумышленник ранил пенсионера, который выполнял роль охранника. Потом открыл хаотичную стрельбу, ломился в кабинеты. Перепуганные дети прыгали из окон гимназии в надежде на спасение.

Стрелка удалось арестовать. 19-летний студент одного из казанских вузов, сам выбежал на улицу и попытался скрыться, но его задержали полицейские. Им он сообщил, что хотел "доказать, что он бог" и ненавидит людей.

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"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.