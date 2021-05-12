Операторы связи в России получат трехмесячную отсрочку для регистрации М2М SIM-карт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минцифры России введет переходный период в течение трех месяцев для того, чтобы операторы связи могли осуществить регистрацию М2М sim-карт в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

М2М (Machine to machine) sim-карты необходимы для удалённого контроля различных систем. Поправки в закон «О связи» предписывают всем подключаемым юридическим лицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях sim-карт.

Как передает РИА Новости в министерстве заявили, что ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт, поскольку в ходе общественного обсуждения поступило несколько предложений.

Кроме того, что россияне смогут через портал Госуслуг заключать договоры на услуги связи. В ведомстве также отметили, что соответствующая работа по реализации этого уже ведётся.