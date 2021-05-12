Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 12 мая, профильный комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие.

Проект закона о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия вводит запрет выдавать лицензии гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, которые ранее были подвергнуты административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому. Кроме того, ограничение распространяется на россиянина, отказавшего пройти медосвидетельствование на состояние опьянения до истечения срока административного наказания).

Кроме того, документ предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.

Напомним, накануне общественники также предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия до пяти лет. Кроме того, бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков, комментируя трагедию, которая произошла в казанской школе, предложил повысить минимальный возраст продажи огнестрельного оружия в России следует до 21 года.