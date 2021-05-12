Детский омбудсмен обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана

Анна Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в МВД и Роскомнадзор для проверки безопасности татарстанских школ после инцидента в Казани.

- Приобрел оружие - законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов, — написала Кузнецова у себя в Facebook.

Напомним, утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. В результате пострадали 21 человека, восемь детей находятся в тяжелом состоянии в клинической больнице города. Жертвами преступления стали девять человек, из которых семь - дети.