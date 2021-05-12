МИД РФ пообещали следить за безопасностью авиасообщения с Египтом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Египет принял все меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности для туристов, в том числе с эпидемиологической точки зрения, однако России будет держать на контроле вопрос безопасности авиасообщения с этой страной. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Комментируя сообщение о полном возобновлении авиасообщения России с Египтом, дипломат отметил, что возобновление чартерных рейсов стало результатом совместной работы российских и египетских экспертов по повышению уровня безопасности в аэропортах курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

«Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала», - приводит РИА Новости слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Как он отметил, проводившиеся в Египте проверочные мероприятия показали, что страна принял все возможные меры для минимизации рисков, которые связанны с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения.