Мишустин назвал Россию одной из ведущих биотехнологических держав

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия стала одной из ведущих биотехнологических держав Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, указав на то, что российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины от коронавирусной инфекции.

«Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран в мире. Каждая из отечественных вакцин - безопасна и эффективна», - сказал глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме в среду, 12 мая.

Мишустин также отметил, что российская вакцина «Спутник V» прошла серьезные проверки, завоевав доверие, и была зарегистрирована уже в шестидесяти пяти странах мира. По его словам, сегодня спрос на этот препарат огромный.

«Мы помогаем наладить его производство также и за рубежом, а также экспортируем уже в тридцать четыре страны мира. Но в приоритете, конечно, наши граждане», - отметил премьер-министр.

Глава правительства отметил важность того, чтобы граждане активнее проходили вакцинацию от коронавируса, отметив, что, как человек, который сам перенес COVID-19, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. «Прежде всего - старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом», - добавил он.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы четыое вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.