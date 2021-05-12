Правительство продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство продлило программу туристического кешбэка до конца текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив популярность программы среди россиян.

По словам главы правительства около миллиона россиян уже воспользовались «туристическим кешбэком», а в общей сложности граждане вернули себе около четырех млрд рублей.

Мишустин сообщил, что лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Камчатке и Алтае, которые рассказывали, что эта программа действительно пользуется большой популярностью. По его словам, связи с этим кабмин принял решение о продлении программы до конца года.

Кроме того, премьер-министр сообщил об утверждении национального проекта, который направлен на развитие внутреннего туризма.

«Рассчитываем, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях - от сферы услуг до гостиничного бизнеса. Сберечь уникальные памятники истории и культуры, наши здравницы и курорты…Поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа», - сказал глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме в среду, 12 мая.