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Здоровье12 мая 2021 10:45

Мишустин: Россия создает мощный "санитарный щит"

Премьер-министр РФ отметил, что сейчас важно сделать выводы на будущее
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (5)Комментарии (5)
Михаил Мишустин заявил, что Россия создает мощный "санитарный щит"

Михаил Мишустин заявил, что Россия создает мощный "санитарный щит"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ приступила к созданию мощного "санитарного щита", о котором Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию.

- Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем послании, — сказал Мишустин во время выступления в Государственной думе.

Также он поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона "О биологической безопасности", который позволил развернуть такую систему.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Премьер добавил, что это результат общей ответственности и совместной работы. Он отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается.

Также премьер сообщал, что на поддержку россиян во время пандемии коронавирусной инфекции было выделено более 2,5 триллиона рублей, то есть более 10% федерального бюджета.

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