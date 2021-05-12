Мишустин: Россия создает мощный "санитарный щит"

Михаил Мишустин заявил, что Россия создает мощный "санитарный щит" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ приступила к созданию мощного "санитарного щита", о котором Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию.

- Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем послании, — сказал Мишустин во время выступления в Государственной думе.

Также он поблагодарил депутатов за поддержку проекта закона "О биологической безопасности", который позволил развернуть такую систему.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Премьер добавил, что это результат общей ответственности и совместной работы. Он отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается.

Также премьер сообщал, что на поддержку россиян во время пандемии коронавирусной инфекции было выделено более 2,5 триллиона рублей, то есть более 10% федерального бюджета.