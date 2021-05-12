Число пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 23 Фото: REUTERS

Число пострадавших в результате во время стрельбы в школе №175 в Казани увеличилось с 21 до 23 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции по теме оказания помощи раненым заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых», - уточнила заместитель премьер-министра республики.

Фазлеева добавила, что по состоянию на утро среды, 12 мая, состояние всех пострадавших стабильное, а с теми, у кого тяжелое состояние, проводится специальная работа.

Напомним, днем ранее, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети. Среда, 12 мая, в Республике Татарстан объявлен траур по погибшим.