Правительство направило на поддержку россиян во время пандемии более 10% федерального бюджета

Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку россиян во время пандемии выделили более 10% федерального бюджета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку россиян во время пандемии коронавирусной инфекции было выделено более 2,5 триллиона рублей, то есть более 10% федерального бюджета.

- Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны, — сказал Мишустин во время выступления в Государственной думе.

Он добавил, что каждая вторая семья в России получила выплаты. В них растут более 28 миллионов несовершеннолетних.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что РФ приступила к созданию мощного "санитарного щита", о котором Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Он поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта "О биологической безопасности", который позволил развернуть такую систему.