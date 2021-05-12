Мишустин назвал жадность одной из причин роста цен на продукты

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из причин роста цен на продукты является жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что у властей есть способы обуздать их аппетиты.

«И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей … у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», - заявил глава правительства в ходе отчета в Госдуме.

Как считает Мишустин, инфляцию в мире разогнали низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке. По его словам, многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми, что подтолкнуло рост цен, и прежде всего - на социально значимые товары.

«Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов», - пояснил он.

Мишустин напомнил о поддержке производителей хлеба, муки, сахара и другой агробизнес, на что дополнительно выделили около 15 млрд рублей, а также, что для продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых.

«ы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России», - отметил он.