Юрист объяснил, как получить отсрочку по уплате налогов Фото: Shutterstock

Юрист Илья Глушко объяснил, кто может получить отсрочку по уплате налогов. Послабления в этом вопросе предоставлялись в 2020 году, когда из-за пандемии многие лишились части доходов. В 2021 году антикризисные меры продлены не были, но компании вправе просить у ФНС отсрочку.

Если финансовая ситуация после коронавирусных ограничений еще не восстановилась, то организация может продлить или перенести сроки уплаты налогов, сборов и взносов за 2021 год.

Чтобы получить положительное решение придется доказать, что на работу организации повлияла пандемия. В связи с этим состояние бизнеса ухудшилось и нет финансовой возможности исполнить обязательства по уплате налогов. Регламентирует этот момент положения Налогового кодекса РФ (глава 6).

- Снижение дохода или убытки должны быть вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. В данном случае, пандемией и кризисом, который она спровоцировала, - отметил юрист в беседе с NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке по заявительному принципу. Причем можно обращаться за льготами как по одному, так и по нескольким налогам сразу.

Отсрочка, которую предоставляет ФНС, может составлять три года.

Тем временем в правительстве оценили эффект от помощи бизнесу в период пандемии. Меры, предпринятые государством, позволили российскому бизнесу сэкономить около 400 млрд рублей из-за сокращения налогов и платежей. Такую цифру назвал Михаил Мишустин, сообщает газета "Известия".