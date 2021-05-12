В России 12 мая 2021 года выявили 8 217 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 8 217 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, по состоянию на среду, 12 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 905 059 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2718. Второе место по количеству заболевших остается за Санкт-Петербургом, где зарегистрировали 734 заразившихся. Тройку замыкает Московская область с показателем 642.

Кроме того, зафиксировали 355 летальных исхода, а вылечили 8 614 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 114 331 заразившихся, всего выздоровели 4 518 529 человека.