Бастрыкин лично осмотрит школу в Казани, где 11 мая произошла стрельба

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где во вторник, 11 мая, в школе №175 была открыта стрельба, и намерен лично посетить учебное заведение.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, председатель СК РФ уже прибыл в Казань. «Да, председатель СК РФ уже прибыл в Казань», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, днем ранее, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Как писал сайт kp.ru, жертвами стали девять человек, семь из которых - дети. Число пострадавших во время стрельбы увеличилось с 21 до 23 человек. Среда, 12 мая, в Республике Татарстан объявлен траур по погибшим.

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в школе и его личных отношениях с родителями. По ее словам, что касается финансовой стороны, то в этом плане семья благополучная. Однако родители молодого человека не контактировали с ним и даже не понимали, что с ним происходит.