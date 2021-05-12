Руководство ТЦ "Зимняя вишня" частично признало свою вину в пожаре 2018 года

Руководство ТЦ "Зимняя вишня" частично признало вину в пожаре 2018 года Фото: Лариса МАРУЦАК

Руководство ТЦ в Кемерово "Зимняя вишня" частично признало свою вину в пожаре 2018 года. Об этом заявил прокурор в ходе прений.

- Подсудимые (Юлия) Богданова, (Надежда) Судденок и (Георгий) Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе, — приводит слова прокурора РИА Новости.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети.Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.