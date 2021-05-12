Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме депутаты предложили Михаилу Мишустину «оригинальный» способ подтолкнуть развитие внутреннего туризма в России.

- Надо запретить выезд за границу! Давайте закроем границы, и займемся нашей страной! - прозвучало предложение из зала.

- Ограничение свободы передвижения наших граждан — не совсем правильный путь. Мало ли, по каким причинам человек захочет где-то отдохнуть, - удивился Мишустин.

Как заметил премьер, для развития внутреннего туризма нужно строить качественные объекты размещения и конкурировать с заграницей.Премьер РФ Михаил Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей.