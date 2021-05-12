Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 12:09

Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей

Об этом премьер заявил 12 мая
Авторы (2):
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей.

Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме депутаты предложили Михаилу Мишустину «оригинальный» способ подтолкнуть развитие внутреннего туризма в России.

- Надо запретить выезд за границу! Давайте закроем границы, и займемся нашей страной! - прозвучало предложение из зала.

- Ограничение свободы передвижения наших граждан — не совсем правильный путь. Мало ли, по каким причинам человек захочет где-то отдохнуть, - удивился Мишустин.

Как заметил премьер, для развития внутреннего туризма нужно строить качественные объекты размещения и конкурировать с заграницей.Премьер РФ Михаил Мишустин выступает против ограничения поездок граждан РФ на отдых за границей.