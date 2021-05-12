Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани отправят на лечение в Москву

Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани планируют направить на лечение в Москву. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской школе планируют отправить на лечение в Москву. Об этом стало известно по промежуточным итогам консилиума.

- На сейчас консилиум продолжается. Принято решение пока на данный момент о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке. Три взрослых и пятеро детей, — сказала Фазлеева.

Она подчеркнула, что пока речь идет о промежуточных итогах, а консилиум пока продолжается.

Напомним, днем ранее, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети.

Ранее число пострадавших в результате во время стрельбы в школе №175 в Казани увеличилось с 21 до 23 человек. По состоянию на утро среды, 12 мая, состояние всех пострадавших стабильное, а с теми, у кого тяжелое состояние, проводится специальная работа.

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