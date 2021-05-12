Финансист указал на ключевую опасность кредитных карт Фото: Александр ГЛУЗ

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков назвал главную опасность кредитных карт, о которой должны помнить все, кто ими пользуется.

Чтобы не заполучить финансовых проблем, нужно четко соблюдать сроки беспроцентного периода. В противном случае придется платить банку повышенный процент за пользование деньгами. Погасить такой долг очень проблематично.

Специалист уверен, что использовать кредитные карты можно только в том случае, если человек успевает погасить задолженность в грейс-период, во всех остальных случаях целесообразнее взять обычный кредит.

- задача держателя карты справиться с задолженностью до окончания грейс-периода. Если не выходит – берите кредит. Ставки по нему гораздо ниже, чем по кредитной карте, - комментирует сайту NEWS.ru Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ.

К тому же, не стоит забывать о финансовой безопасности. Если карта попадет в руки преступников, то доказать банку свою невиновность и списать долг будет очень проблематично.

Тем временем в Госдуму задумались о создании механизма «добровольного запрета» на кредиты. Это позволит защитить россиян от мошенников, которые с развитием удаленных технологий, научились оформлять на людей кредиты онлайн, сообщает сайт RT.