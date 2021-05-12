МИД России: обвинения США в кибератаках безосновательны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвинения Вашингтона в отношении России о якобы исходящей киберугрозе остаются голословными. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются», - приводит РИА Новости слова дипломата, который с сожалением отметил, что взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер.

Сыромолотов заявил, что Москва давно предложила Вашингтону договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В прошлом году предложения сотрудничать в борьбе с киберпреступностью озвучивал президент России Владимир Путин, однако американская сторона их проигнорировал.

Напомним, ранее американский президент Джозеф Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако намерен поднять этот вопрос в ходе встречи с российским лидером.