Власти Татарстана заявили о множестве фейков после стрельбы в казанской школе

Татарстанские власти заявили о множестве фейков после стрельбы в казанской школе. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Татарстанские власти заявили о большом количестве неверной информации после стрельбы в школе в Казани.

В частности, одного студента перепутали с преступником, устроившим стрельбу. Ему пришлось обеспечивать безопасность.

Кроме того, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в очередной раз опровергла фейк о двух напавших на школу.

- Что касается вчерашнего дня и ситуации с одним, с двумя стрелками и так далее. Школа оборудована системой видеокамер. В системе видеокамер зафиксированы все действия человека. Он был один, — сказала Фазлеева журналистам.

Она отметила, что 11 мая власти буквально боролись с недостоверной информацией.

Напомним, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети.

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