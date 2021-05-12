Локдаун в Турции завершится 17 мая 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни в Турции начнется по окончании локдауна с 17 мая. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации», - сказал турецкий лидер в телеобращении по случаю окончания Рамадана.

Эрдоган отметил, что планировали избавиться от «напасти» еще до конца 2020 года, однако «все новые волны пандемии» повлияли не только на Турцию, но и на весь мир. «Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», - заявил он.

Напомним, суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции показал максимум с начала пандемии 16 апреля, когда выявили 63 082 новых случая, после чего начал постепенно снижаться и достиг 10 мая минимального значения за два месяца - 13 604. На фоне роста заболеваемости в Турции, Россия приняла решения ввести ограничения на полеты в эту страну.

С 29 апреля по 17 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции был объявлен локдаун. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобожденных циркуляром Министерства иностранных дел.