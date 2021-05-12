Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золото чемпионата Европы

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе соло на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.

По итогам программы российская спортсменка набрала 96,4333 балла. Второе место заняла представительница Украины Марта Федина, у нее 93,7000 балла. Третье место досталось гречанке Евангелии Платаниоти, ее результат составил 90,8000, передает ТАСС.

Финал Чемпионата Европы по водным видам спорта пройдет 23 мая 2021. В соревнованиях разыгрывается десять комплектов наград. Сборная России занимает первое место в медальном зачете соревнований, в активе спортсменов из России три золотые и одна бронзовая награды, на втором месте идет команда Украины (2-1-0), на третьем - спортсмены из Италии (1-1-2).