Стоимость самого дорого авиабилета на майских праздниках превысила 300 тысяч рублей

Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов на майские праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов на поезд и самолет с отправлением в период с 1 по 10 мая. Рейтинг составил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip .

Оказалось, что самый дорогой авиабилет стоимостью в 309 тысяч рублей приобрел путешественник, который отправился на отдых в Дубах из Москвы первым классом. В эту стоимость вошли перелеты туда и обратно.

На втором месте по стоимости оказался билет из Москвы в Загреб. Перелет в бизнес-классе туда и обратно стоил отдыхающему 194 тысячи рублей, передает RT.

На третьем месте — билет бизнес-класса из российской столицы в Хабаровск (туда и обратно) за 184 тысячи рублей.

Также в список самых дорогих вошли билеты по направлениям Магадан – Москва, Москва – Майями, Санкт-Петербург – Канкун. Стоимость каждого из этих билетов превысила 140 тысяч рублей.

Самый дорогой билет на поезд слоил путешественнику 45 тысяч рублей: пассажир ехал из Москвы в Амурскую область в вагоне класса люкс.

Также в рейтинг самых дорогостоящих вошли билеты на поездку из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне поезда «Гранд» за 28 тысяч и из Москвы в Хабаровск за 27 тысяч рублей, передает ОТР.