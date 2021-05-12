Причиной запрета Моргенштерна на Украине стала пропаганда культа насилия и жестокости

Моргенштерна внесли в "черный список" на Украине за пропаганду насилия и жестокости. Фото: ГЕОДАКЯН Артем/ТАСС

Российский рэп-исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, был внесен в "черный список" на Украине за пропаганду насилия и жестокости.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос местного издания "Украинские новости". В письме также указано, что рэпер пропагандирует наркотические вещества.

- В нем (письме), в соответствии с компетенцией, СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить "указанного гражданина Российской Федерации", который, среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, "к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, — гласит текст ответа.

Напомним, в конце апреля Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В перечне рэпер идет под номером 25. Валеев пополнил список из 181 артистов, куда входят Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и прочие.

Сам Моргенштерн матом отреагировал на внесение в "черный список". Несмотря на это он выразил надежду на то, что рано или поздно сможет провести концерт на территории Украины и порадовать местных фанатов, которых рэпер назвал "братьями".