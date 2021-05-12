Треть россиян намерены отказаться от летних отпусков Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 30 процентов россиян решили не брать отпуск летом текущего года на фоне загруженности отечественных курортов и высоких цен. К таким выводам пришли эксперты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», где уточнили, что в прошлом году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.

Как передает РИА Новости, среди причин отказа от отпуска опрошенные указывали закрытые границы большинства стран (19 процентов), высокий курс доллара (16 процентов), сложную эпидемиологическую обстановку (14 процентов), а также недостаток средств для отдыха (11 процентов).

Кроме того, на решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией, поскольку четыре процента респондентов уже купили путевки или хотели отдохнуть именно в этой стране.

Большинство из тех, кто все же решился взять отпуск, собираются уехать на дачу или на природу (23 процента), а также путешествовать по России или за рубежом (21 процент). Еще 15 процентов собираются остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.

В опросе приняли участие две тысячи человек.