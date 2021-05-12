Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность поставлять в Турцию "Спутник V". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 12 мая подтвердил готовность Москвы обеспечить поставки в страну препарата "Спутник V".

В ближайшие дни в РФ приедет турецкая делегация, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V". В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики", - говорится в сообщении.

Напомним, "Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной в мире для профилактики коронавируса. Препарат был разработан учеными центра имени Гамалеи. В данный момент российская вакцина зарегистрирована в 64 странах мира. Ее эффективность составляет более 96%.