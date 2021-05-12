WhatsApp начнет блокировать несогласных с новой политикой пользователей Фото: REUTERS

WhatsApp будет ограничивать функции мессенджера у тех пользователей, которые отказались принять обновленное пользовательское соглашение. Как сообщается на постепенное ограничение функций начнется с 15 мая.

Как сказано в сообщении, через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и начиная с этого времени функциональность приложение «будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление».

Уточняется, что срок будет разным у каждого из пользователей. На начальном этапе клиентам запретят пользоваться чатами, но будет возможным принимать звонки. Кроме того, будет возможным перезванивать при пропущенном звонке, однако позже отменят и приём входящих, и уведомления.

В конце концов мессенджер прекратит отправку сообщений и звонков на телефон. Историю чатов возможно будет экспортировать и скачать отчёт об аккаунте, однако его не смогут удалить, даже если человек откажется принимать соглашение.

Напомним, ранее WhatsApp отсрочил обновление пользовательского соглашения из-за критики, и сообщил о четырехмесячном вынужденном переносе обновления. Однако позже мессенджер уже сообщал о последовательной блокировке пользователей за отказ принять новые правила мессенджера