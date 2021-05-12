Депутат Шхагошев оценил предложение ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

В Госдуме оценили возможность ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение ужесточить в России наказание за небрежное хранение оружия. Депутат предположил, что после инцидента в Казани, таких инициатив будет не мало.

«Случай, который произошёл в Казани, не единственный. Мы помним, что и в Керчи такой же случай был, и в мире таких случаев очень много, например в США. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьёзно. Эта инициатива будет очень внимательно рассматриваться, как только попадёт к нам», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить сроки лишения свободы в России за небрежное хранение огнестрельного оружия, передает телеканал «360».

С такой инициативой общественник выступил после инцидента в Казани, который произошел 11 мая. В тот день молодой человек напал на гимназию и устроил стрельбу в классах. В результате происшествия погибли семь школьников и два педагога, передает «Свободная пресса».