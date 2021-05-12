Уборщица казанской школы объяснила, как убийца оказался в здании

Вахтерша казанской школы успела нажать тревожную кнопку. Фото: предоставлено КП

Уборщица казанской школы, на которую напал 19-летний Ильназ Галявиев, вспомнила, как парень появился в здании.

Женщина в этот момент находилась внизу, рядом с постом охраны. Они видели, как парень подошел к двери, но вспомнить его не смогли.

- Никого посторонних не пускают. Но у него лицо знакомое, но какой-то незаметный был. Может, приходил, к одноклассникам, - делится уборщица.

Спустя пару секунд стало ясно, что это не простой посетитель. В руках у парня было оружие. Раздался первый выстрел.

Вахтерша до сих пор находится в шоковом состоянии. Именно она успела нажать тревожную кнопку и оповестить всех о ЧП.

- Просто так тревожной кнопке не подойдешь. Она до сих пор не помнит, что делала после нажатия на кнопки. А может, временно сознание потеряла — я так предполагаю. Потому что потом она говорит: „Мне голову заклинило“», — вспомнила слова коллеги уборщица.

Первым на помощь женщинам бросился школьный рабочий. Именно он прикрыл вахтершу собой.

- Можно сказать, прикрыл ее. Он не охранник, а рабочий по зданию. Он в этот момент там был, - поделилась с телеканалом «360» женщина.

Трагедия в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Бывший воспитанник данного учебного заведения расстрелял семь учеников 8 «А» класса и двух учителей. Еще 23 человека получили различные ранения.

Среди погибших 26-летняя Эльвира Игнатьева - учительница английского языка. Она пыталась спасти своих учеников от убийцы и встала на его пути пуль. Девушка скончалась на месте, сообщает Пятый канал.

Парня задержали, когда он пытался покинуть здание школы. На допросе он заявил, что «почувствовал себя богом». На стрелка возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более людей. Центральный аппарат СК РФ будет заниматься расследованием.