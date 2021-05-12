В Липецкой области благоустраивают малые города

Фото: липецкаяобласть.рф

Усмань, Грязи и Лебедянь получили на обустройство общественных пространств федеральные граны на 170 миллионов рублей. Ещё 70 миллионов выделил областной бюджет

В городе Грязи обустраивают набережную реки Матыра. Работы здесь начаты еще два года назад. За то время на центральном пляже появились зоны для отдыха, кабинки для переодевания, детский городок, площадки, велосипедные и беговые дорожки. В этом году будут обустроены прогулочные зоны на набережной в районе Центра культурного развития. В настоящее время проводится подготовка инженерных сетей, закупка малых архитектурных форм и оборудования. В скором времени на набережной Матыры появится смотровая площадка. Неподалёку будут проложены пешеходный и велосипедный маршруты. Также здесь установят качели, обустроят фудкорт. Для рыбаков построят специальные пирсы.

В Усмани благоустроят более двух гектаров пространства в историческом центре города. На главной площади города построят сухие фонтаны и современную сцену. Преобразится и аллея имени академика Николая Басова. Николай Геннадьевич уроженец Усмани, за создание лазера удостоен Нобелевской премии. В его честь аллею украсит лазерная подсветка.

В Лебедяни будет обустроена территория у Ново-Казанского Собора. Здесь появится новая прогулочная зона, которую украсят малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями. Также с храма появится сухой фонтан. В результате от улицы Мира до площади Ленина появится новый пешеходный маршрут.

Фото: липецкаяобласть.рф

«Чтобы городская среда отвечала запросам населения, она должна формироваться с учётом мнения жителей. Только они знают, чего именно не хватает в их населённых пунктах, какие зоны города должны получить новый ухоженный вид в первую очередь», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.