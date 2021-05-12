Минздрав Германии изучает возможность въезда для привитых несертифицированными в ЕС вакцинами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Германии заявило о необходимости изучить возможность въезда в страну без карантина для тех, кто привит вакцинами, не сертифицированными в Европейским лекарственным регулятором EMA.

При этом Германия смягчит правила въезда из-за границы для переболевших COVID-19 и привившихся. Однако привившимися в данном случае немецкое правительство считает лишь тех, кто получил одну из сертифицированных в Евросоюзе вакцин - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Как писал сайт kp.ru, ранее Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции рекомендовала государствам Европейского союза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, однако только одобренными в Евросоюзе препаратами.

Напомним, на сегодняшний день идут переговоры о регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском Союзе. На сегодняшний день препарат занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов. Российскую вакцину разрешили использовать уже в 64-х странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность «Спутник V» составляет 97,6 процента.