В Московской области таксист украл у клиентки коробку с миллионом рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Подмосковья сообщила, что местный таксист украл у нее коробку, где лежал один миллион рублей. Об этом пишет пресс-служба регионального МВД РФ.

- Заявительница пояснила, что решила перевести денежные средства в размере более 1 млн. рублей своей знакомой, однако сделать это через мобильное приложение банка не смогла. Тогда потерпевшая упаковала деньги в картонную коробку и воспользовалась сервисом доставки, вызвав такси. Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета, — сообщили в пресс-службе.

Спустя некоторое время таксист завершил заказ, и при этом не выходил на связь при неоднократных звонках. После оперативно-розыскных мероприятий мужчину нашли и доставили в дежурную часть. Там был проведен личный досмотр, в ходе которого было изъято 860 тысяч рублей. Остальные деньги таксист потратил на личные нужды.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в крупной краже. По версии следствия, она устроилась в один из особняков в Серебряном бору домработницей, а потом украла у хозяев золотые часы стоимостью четыре миллиона рублей и деньги наличными – 490 тысяч.