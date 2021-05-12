Главком ВСУ обвинил Россию в «постоянных провокациях» в Черном море Фото: REUTERS

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях, однако, по его словам, украинцы «не поддаются на провокации».

«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», - заявил главнокомандующий ВСУ.

По его мнению, украинские военные не поддаются на «провокации», хотя имеют право отвечать вплоть до применения оружия. Как он заявил, единственное, что делает Украина «никогда не провоцирует ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей», указав при этом на готовность применить силу.

Хомчак также заявил, что международные партнеры помогают незалежной в развитии ВМС, а присутствие военных кораблей в акватории является «сдерживающим фактором». "

Напомним, накануне, фрегат береговой охраны Соединенных Штатов Hamilton впервые за 13 лет зашел в порт Одессы. Незадолго до этого госпогранслужба Украины сообщила об совместных учениях, которые проводят украинские пограничники совместно с кораблями американской береговой охраны в Черном море, где отрабатывают «слаженность действий».