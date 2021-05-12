Кремль: действия учителей в Казани при стрельбе в школе заслуживают самой высокой оценки

Дмитрий Песков заявил, что действия учителей в Казани при стрельбе в школе заслуживают самой высокой оценки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия учителей при стрельбе в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин получает доклады с предложениями на этот счет.

- Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Что касается каких-то решений о награждении и так далее, я пока не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пронес в казанскую школу №175 огнестрельное оружие и устроил стрельбу. Жертвами стали девять человек, семь из которых - дети.

Также появилась информация, что число пострадавших во время стрельбы в школе №175 в Казани увеличилось с 21 до 23 человек.По состоянию на утро среды, 12 мая, состояние всех пострадавших стабильное, а с теми, у кого тяжелое состояние, проводится специальная работа.

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