Кремль: Россия не будет вмешиваться в преследование Медведчука на Украине, но считает его недопустимым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политические мотивы преследования депутат Верховной рады, глава политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии, однако Россия не собирается вмешиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что украинский политик не обращался к Москве за убежищем или помощью, и российская сторона вряд ли может ее оказать.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины», - сообщил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Москва «самым тщательным образом» наблюдает за этим делом. «Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», - сказал он.

Напомним, накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Местные СМИ сообщили, что в доме депутата в Киеве, а также в офисе его партии проводились обыски.