Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в молодости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком. Об этом он сообщил в ходе отчета правительства в Государственной думе.

- В принципе мы говорим обо всем, кроме одного, что вообще-то наверняка все знают, но, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально, — сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что в детстве мечтал работать в аэрокосмической отрасли и, возможно, стать летчиком. Об этом заявил на встрече со студентами в Московском авиационном институте, приуроченной к празднованию Дня космонавтики. Премьер рассказал, что отец его друга руководил комплексом тренажеров для пилотов, и он приходит тренироваться, чтобы, возможно, стать летчиком.