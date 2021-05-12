Голикова: локдауна в России осенью не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Локдауна осенью в России не планируется. Такое заявление сделала вице - премьер Татьяна Голикова.

«Какой локдаун, вы о чем?», - заявила вице - премьер журналистам, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна этой осенью.

При этом Татьяна Голикова уточнила, что в отдельных российских регионах ситуация с коронавирусом ещё требует внимания.

Напомним, ранее вице - премьер заявила о возможности достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России в сентябре текущего года, отметив, что в разных субъектах по-разному, и указав на важность вакцинации. Позже ожидаемый срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в нашей стране назвал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, это может произойти также уже в сентябре этого года.