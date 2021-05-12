В Калифорнии два редких кита погибли под винтом эсминца ВМС Австралии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Калифорнии два редких кита-финвала погибли под винтом эсминца ВМС Австралии.

"Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, Калифорния, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС [Австралии] очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом", - цитирует ABC заявление представителя министерства обороны страны.

По данным биологов, под винты попали самка и детеныш, которые кормились близко к поверхности воды и погибли от ударов винта корабля.

Киты-финвалы считаются вторыми по величине после синих китов животными в мире. Взрослые млекопитающие достигают в длину 27 метров, весят от 40 до 70 тонн. Они водятся во всех мировых океанах, но избегают прибрежных районов. В холодное время года они мигрируют в субтропические, умеренно теплые широты. Финвалы считаются редкими китами, находящимися под угрозой исчезновения.