"Она закрыла ребенка своим телом": Коллеги рассказали об убитой в казанской школе 26-летней учительнице

Коллеги рассказали об убитой в казанской школе 26-летней учительнице Фото: СОЦСЕТИ

12 мая в Казани простились с 26-летней Эльвирой Игнатьевой. Учительница английского языка в школе №175 погибла от рук 19-летнего Ильназа Галявиева.

Наперевес с ружьем молодой человек ворвался в здание школы и стал расстреливать детей и взрослых. Услышав выстрелы, учительница бросилась в коридор, чтобы спасти детей.

- Она закрыла своим телом ребенка, - делятся коллеги.

Учителя не могут сдержать слез. Когда преступника задержали и стало понятно, что погиб кто-то из коллег - многие подучали именно об Игнатьевой. Она не могла остаться в стороне и не броситься на помощь.

- Сказала детям: "Прощайтесь". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом остальных детей расстреливал, - рассказывают коллеги убитой.

На похороны собралось много народа, ученики и коллеги не могут поверить в то, что Эльвиры Игнатьевой больше нет.

- Она была очень доброй, всегда нас прикрывала перед директором. Если мы что-то делали, просила, чтобы в последний раз, - рассказывают ученики.

Погибшую вспоминают, как светлого и очень целеустремленного человека. К своим 26 годам девушка успела занять второе место на местном конкурсе "Учитель года" и готовилась к всероссийскому этапу.

Педагог была замужем.

Трагедия в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Бывший воспитанник данного учебного заведения расстрелял семь учеников 8 «А» класса и двух учителей. Еще 23 человека получили различные ранения.

Парня задержали, когда он пытался покинуть здание школы. На допросе он заявил, что «почувствовал себя богом».

В колледже, где учился стрелок, шокированы происшествием. Парня характеризуют как тихого, спокойного и неконфликтного человека.

Незадолго до события Галявиева отчислили из-за академической задолженности, сообщает Life.ru.