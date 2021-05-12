В майские праздники ямальцы вывели регион в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Сейчас особенно важно поставить прививку - весной адаптационные силы организма могут ослабевать. Фото правительства ЯНАО

Ямал вошёл в список лучших регионов страны по показателям вакцинации. Несмотря на продолжительные майские выходные, темпы вакцинации в регионе не снижаются, сообщила во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова.

Ямал по-прежнему входит в пятерку лучших регионов по темпу вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал Госуслуг, посещают комфортные мобильные пункты, продолжаются и выезды медработников к маломобильным группам населения на дом. На сегодняшний день в округе привито 68 212 человек, полностью завершили вакцинацию 42 тысячи 251 человек.

«Сейчас особенно важно поставить прививку. Весной адаптационные силы организма могут ослабевать, особенно у лиц с хроническим заболеваниями. Кроме того, впереди сезон отпусков, и единственный способ защиты от инфекции - вакцинация. Не стоит пренебрегать и мерами предосторожности: в общественном месте нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию», - отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Отметим, что в медицинских организациях отлажена работа с группой риска. Так, при выписке из стационара, при отсутствии противопоказаний, пациентам предлагается пройти процедуру вакцинации. За последний месяц вакцинацию по выписке прошли 100 человек.

Для удобства жителей в регионе организовано 74 пункта вакцинации. Найти наиболее удобный можно на сайте ямалпривит.рф, а также на Яндекс.Картах. В крупных городах округа прививку можно поставить в удобных мобильных пунктах — в торговых центрах и домах культуры.

Отметим, регион на протяжении длительного времени находится и на лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к процедуре. С учётом того, что 44 558 человек уже получили второй компонент, можно рассчитывать, что к началу осени коллективный иммунитет будет сформирован.