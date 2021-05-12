Госдума обязала кредиторов объяснять причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла во II и III чтениях закон, обязывающий банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ был инициирован депутатом от фракции "Единая Россия" Натальей Костенко.

Теперь заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода. Они смогут не платить кредит шесть месяцев.

Банк будет обязан либо приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Для того чтобы воспользоваться льготным периодом, заемщики будут обязаны подтвердить снижение своих доходов на 30%.

В пояснительной записке отмечено, что банки не всегда корректно поступают по отношению к своим клиентам. Они предлагают программу рефинансирования, но под более высокий процент, что приводит в последствии к росту закредитованности населения.

Теперь банки должны будут предоставить заемщикам причины отказа льготного периода взноса по кредиту.

В случае отсутствия обоснования причин, заемщики смогут обжаловать действия банка в досудебном либо судебном порядке. Правительство РФ поддержало этот закон.