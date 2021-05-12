Пентагон согласился снять ограничения на инвестиции в Xiaomi Фото: REUTERS

Министерство обороны США и китайский производитель потребительской электроники Xiaomi Corp достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в компанию, которое было введено во время президентства республиканца Дональда Трампа.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ, Пентагон и Xiaomi договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор без необходимости продолжать судебное разбирательство. Как уточняется, стороны продолжают переговоры по ряду условий и намерены представить совместное заявление к 20 мая.

Акции Xiaomi на торгах в Гонконге в среду, 12 мая, подскочили в цене на 5,3 процента.

Напомним, в январе Минобороны США расширил свой список китайских компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью Китая. На находящиеся в «черном списке» компании распространяется действие указа о запрете американских инвестиций.

Как писал сайт kp.ru, в марте Федеральный суд Соединенных Штатов временно снял запрет на сотрудничество с китайской компанией Xiaomi. Судья счел недоказанными, что из-за компании национальная безопасность страны находятся под угрозой.